Kogel door de kerk: NEC mag stadion definitief kopen na jaren discussie

Van Schaik toonde zich superblij met de deal. Zelf is hij pas sinds augustus in dienst bij NEC. Hij kwam van FC Utrecht. Die club leidde hij in vijf jaar van een verlies van tien miljoen euro naar een winstgevend voetbalbedrijf, vooral dankzij de komst trouwens van de miljonair Frans van Seumeren, die in 2008 al 16 miljoen euro in de club stak.



,,Het stadion van Utrecht op zich hebben we in die jaren winstgevend gemaakt. Dat moeten we straks ook met het vernieuwde Gofferstadion waar kunnen maken. Een stadion waar straks veel meer te doen moet zijn dan een wedstrijd in de twee weken.’’