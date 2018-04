Kogel door de kerk: Albert Heijn mag na 20 jaar strijd verhuizen in Groenestraat

NIJMEGEN - Na 20 jaar discussie is het eindelijk zeker: de Albert Heijn aan de Groenestraat in Nijmegen mag verhuizen naar nieuwbouw op het oude Smit Draadterrein, eveneens aan de Groenestraat. De Raad van State, hoogste beroepsorgaan, heeft alle bezwaren van tafel geveegd, ook die van concurrent Coop.

Daarmee is er groen licht voor een supermarkt die een winkeloppervlak krijgt van duizend vierkante meter. Dat is 300 vierkante meter méér dan nu aan de Groenestraat. Naast een supermarkt komt er een Gall & Gall en mogelijk een Etos.

Over de nieuwbouw is jarenlang gesteggeld. Met name de verwachte extra auto's zijn voor buurtbewoners een doorn in het oog. Jeanne Berendrecht van de Wijkraad Hazenkamp is dan ook erg teleurgesteld over de uitspraak. ,,Het is nu al een chaos door de drukte op de Groenestraat. Met een grotere winkel wordt dat alleen maar erger."

Een verkeersonderzoek van adviesbureau Goudappel Coffeng heeft het tegendeel aangetoond, omdat geparkeerd kan worden op het nieuwe Albert Heijn-terrein. Maar tegenstanders hebben de uitkomst nooit geloofd. Berendrecht: ,,Omdat de Albert Heijn zelf opdrachtgever is geweest. We snappen niet dat de Nijmeegse gemeenteraad en nu ook de Raad van State hierin is getrapt."

Fel tegen

Ook winkeliers bij de huidige Albert Heijn en de Coop aan de Steenbokstraat zijn fel tegen de verhuizing. Ze vrezen dat de nieuwe winkel hun klanten wegtrekt. Hans Wieleman, uitbater van de Coop: ,,Het mag duidelijk zijn dat wij een andere visie hebben, en daarom ook teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State. Maar we gaan ook met goede moed verder. Gelukkig hebben we toestemming om zelf ook uit te breiden. Dat biedt nieuw perspectief."

Volgens de Raad van State kan de verhuizing van de Albert Heijn inderdaad klanten kosten van de winkeltjes in de buurt van de huidige Albert Heijn. Maar dat is volgens de raad niet uitsluitend toe te schrijven aan de verplaatsing van de supermarkt, maar ook aan de gewijzigde winkelmarkt. De hoogste bestuursrechter vindt de stap van de Albert Heijn om te verhuizen begrijpelijk, omdat op de huidige locatie niet kan worden uitgebreid.

