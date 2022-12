Kolendragers, straatvegers; alle arme Nijmegenaren gingen vroeger met nieuwjaarskaarten langs de deuren

NIJMEGEN - Tegenwoordig komen alleen de krantenbezorgers nog langs met een nieuwjaarskaartje. In het straatarme Nijmegen van de achttiende en negentiende eeuw was dit voor veel burgers een welkome inkomstenbron. Hun historische nieuwjaarskaarten zijn vanaf 15 december te zien in etalages in het centrum.

Deze wandelexpositie is gemaakt door Hans Wegman en René van Hoften, schrijvers die gespecialiseerd zijn in de volkscultuur van Nijmegen. De oorspronkelijke zwart-wit prenten zijn ingekleurd door Kees Moerbeek, Willem Venerius en Marijke Eken. De tentoonstelling was in 2020 al samengesteld voor het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, maar die kon niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Nu zijn de bewerkte prenten alsnog te zien.

Wenskaarten met lied

Langs de deuren gaan voor extra voedsel of geld was in de wintermaanden een extra inkomstenbron voor arme mensen. De tradities van Sint Maarten en Driekoningen komen daaruit voort. Ook de nieuwjaarsviering werd hiervoor aangegrepen. Sinds de achttiende eeuw werden er ook wenskaarten verkocht, soms met een lied erop.

In Nijmegen heerste diepe armoede na de Tachtigjarige Oorlog en de Franse veroveringen. Bijna de helft van de mensen kon niet rondkomen en was afhankelijk van armenzorg. Elke gelegenheid om een paar centen bij te verdienen werd benut. Zo zijn de nieuwjaarskaarten met liederen ontstaan.

Voor elke beroepsgroep

Het oudst bekende is het Karremansliedeken in 1731 gedrukt door Van Goor in de Lange Hezelstraat. Er werden kaarten voor specifieke beroepsgroepen gemaakt, zoals voor lantaarnopstekers, askarlieden (straatvegers), torenwachters en kolendragers.

Bij het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis aan de Mariënburg is een wandelroute verkrijgbaar die langs de expositie leidt. De route staat ook online.

