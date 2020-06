Kom niet op Waalstrandjes in avond - veiligheid niet gegarandeerd, waarschuwt Bruls

,,Er heerst een gespannen sfeer op de stranden richting Ooijpolder”, zegt Bruls. ,,Het is al jaren een populaire plaats bij met name jongeren, maar de laatste weken zien we meer overlast. Er wordt alcohol gebruikt, veel lachgas genuttigd en er ontstaan ruzies. Tot geweldpleging aan toe. Tegen mensen van goede wil zeg ik: wees verstandig, ga voorlopig niet naar die strandjes. Zoek een andere plek op. Zeker in de avonduren.”



Vorig weekend hielden twee Nijmegenaren (24 en 30) hersenschuddingen over aan hun Waalstrand-bezoek. Ze kregen tikken nadat ze als voorbijgangers een opstootje probeerden te sussen. Uit diverse gesprekken die deze krant voerde, blijkt dat het zeker op twee andere avonden ook tot knokpartijen kwam in het zand ten oosten van de Waalbrug.