Komen ze eruit? Vormen van coalitie is nu al ultieme relatietest

Na bijna drie jaar nog steeds niet duidelijk wanneer verdachten drugslab moeten voorkomen

Het is toch niet niks waar justitie een 56-jarige man uit Heumen, een 39-jarige Groesbeker en een 64-jarige inwoner van Deest van verdenkt. Ze zouden in een schuur van de broer van laatstgenoemde een drugslaboratorium hebben gehad en daar tussen de 270 en 340 kilo amfetaminepasta hebben bereid. Maar de rechtszaak is er na drie jaar nog steeds niet.

4 april