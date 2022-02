Komt omstreden brug bij Waalhaven er alsnog niet? ‘Wethouder moet z’n verlies nemen’

Nijmeegse brug hoeft niet inclusief te zijn, maar dan moet de boulevard dat wel zijn, vinden bewoners Waterkwar­tier

NIJMEGEN - De veelbesproken voetgangersbrug over de Waalhaven hoeft niet per se rolstoeltoegankelijk te worden, als de omgeving dat maar is. Dat schrijven betrokken inwoners van het Waalhavenkwartier in een open brief aan wethouder Noël Vergunst.

