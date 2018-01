Koolen zet eerste stap: weer kippen in megafarm

Koolen heeft bij de gemeente Berg en Dal een vergunning aangevraagd voor een nieuwe luchtwasser - er zit er een in, maar die is verouderd - voor de megakippenfarm.

Met een luchtwasser wordt de uitstoot gereinigd. Ook wil Koolen een lichtkoepel plaatsen. Er is een stuk van het dak. Dat moet hersteld worden. Met een lichtkoepel valt er meteen daglicht in de stal, zegt Linda Brouwer van Dutch Dairy Genetics (DDG).

Recent besloot de gemeenteraad van Berg en Dal met 13 stemmen tegen en 10 voor om 'nee' te zeggen tegen een verzoek van DDG om van de megafarm een melkfabriek te maken. DDG kocht de megafarm - er mogen 291.000 kippen in volgens de geldende vergunning - vorig jaar voor 1,3 miljoen euro op een veiling van kippenboer Van Deurzen.

Min of meer op verzoek van de provincie keek DDG of er iets anders in kon dan kippen. De Vordense ondernemer heeft de ambitie om de grootste veeboer van de wereld - hij heeft in Brazilië al veel vee - te worden en stelde voor om in de megafarm een melkfabriek (pakken en bekers lang houdbare melk, drinkyoghurt, vla) te beginnen die 150.000 liter rauwe koemelk per dag zou verwerken.

Industrie

Dat is minder belastend voor het milieu dan kippen. Burgemeester en wethouders van Berg en Dal zagen dat wel zitten, maar de gemeenteraad haalde er dus een streep door. Voornaamste reden: een melkfabriek is een industriële activiteit en die hoort niet in het buitengebied plaats.

Linda Brouwer van DDG liet er meteen geen twijfel over bestaan. ,,Als er geen melkfabriek kan komen, zullen wij terug vallen op onze bestaande rechten.’’ En die rechten zijn 291.000 kippen.