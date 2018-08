Kopje onder in Nijmegen? Dan heb je pech

Hoewel uitgedund, beschikken wel nog altijd 23 van de 25 veiligheidsregio's over een eigen duikteam. De veiligheidsregio’s Gelderland-Zuid en Brabant-Zuidoost hebben dat niet. ,,Wie dus in Nijmegen of Eindhoven kopje onder gaat, heeft pech", zegt Dokter. ,,Je hoeft er in ieder geval niet op te rekenen dat je gered wordt door duikers van de brandweer, want die zijn er daar niet."



CDA-Kamerlid Chris van Dam stelde eerder dit jaar Kamervragen over de terugloop van het aantal duikers bij de brandweer. Maar minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) was stellig: veiligheidsregio's mogen zelf bepalen hoe ze het geld dat ze nog wel krijgen, besteden. ,,Als je niet per se een duikteam hoeft te hebben, dan is dat natuurlijk een makkelijke bezuiniging", zegt de VBV-voorzitter.



Dokter vindt het standpunt van de minister 'echt apekool'. ,,Wij als vakvereniging vinden het vreemd dat er in delen van het land regio's zijn waar meerdere duikteams zijn, en dat er veiligheidsregio's zijn waar er geen duikteams zijn. Je zou toch verwachten dat in een waterrijk land als het onze alle brandweerteams duikers moeten hebben?"