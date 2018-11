Krap, krapper, krapst: er is nu nergens meer personeel voor te vinden

NIJMEGEN - Het personeelstekort in Gelderland wordt steeds nijpender. Was het de afgelopen jaren vooral in de ICT en techniek zoeken naar een speld in een hooiberg, nu zijn ook voor andere sectoren nog nauwelijks mensen te vinden. Vooral in de regio Rivierenland laat de schaarste zich over de hele breedte voelen.