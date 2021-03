Krayenhoff in opstand tegen bouwplannen, leden hangen spandoeken op

‘Grote stap gezet’ naar ecowijk bij de molen van Nederas­selt

15:21 NEDERASSELT - Mogelijk over twee jaar al zijn de eerste van tientallen woningen gebouwd van een ecowijk bij de Maasmolen in Nederasselt. De gemeente Heumen denkt dat het milieuvriendelijke woon- en zorgproject haalbaar is en wil eraan meewerken door grond te verkopen.