Krijg jij jodiumpillen tegen de gevolgen van een kernramp? Bekijk het hier

Jodiumtabletten bieden bescherming bij de uitstoot van radioactief jodium in geval van een kernongeluk of nucleaire aanslag. De pillen zijn daarmee een voorzorgsmaatregel. Ze zijn een aanvulling op andere mogelijke maatregelen zoals schuilen of evacueren als een kernongeval plaatsvindt.



Achterhoek

In de Achterhoek en Oost-Veluwe worden de pillen verspreid in een gebied van grofweg Apeldoorn - Rheden - Zevenaar tot de grens met in Duitsland, ongeveer tot aan het buitengebied van Winterswijk en Eibergen. Dit gebied ligt binnen de straal van 100 kilometer van de kerncentrale in het Duitse Lingen.



Zuid-Gelderland

In Zuid-Gelderland vallen onder meer de gemeenten West Maas en Waal, Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel binnen de straal van 100 kilometer van de kerncentrale in het Belgische Doel. Ook in die gemeenten krijgen kinderen tot en met 18 jaar en zwangere vrouwen jodiumpillen toegestuurd.



Niet voor iedereen

Lang niet alle mensen die bij een kernreactor in de buurt wonen, krijgen de pillen toegestuurd. Er zijn twee doelgroepen: inwoners tot en met 40 jaar die in een zone tot 20 kilometer van een reactor wonen en gezinnen met kinderen tot 18 jaar die tot 100 kilometer van de kerncentrale wonen.