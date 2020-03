Kritiek op corona-maatregelen zwelt aan: ,,Niet alleen Brabant, maar heel Nederland in sociale quarantaine”

NIJMEGEN - De anti-coronamaatregelen in Nederland zijn nog te vrijblijvend. De regels zoals die in Noord-Brabant gelden, zouden voor heel Nederland moeten gelden.

Daarvoor pleiten steeds meer artsen en infectiedeskundigen. Zo ook Andreas Voss van het Nijmeegse CWZ ziekenhuis. Hij is tevens hoogleraar infectiepreventie bij de Radboud Universiteit.

Voss vindt de maatregelen die het RIVM tegen corona heeft afgekondigd onvoldoende dwingend. In een uitzending van Nieuwsuur pleitte hij woensdagavond voor veel verder gaande maatregelen. Die niet alleen voor Noord-Brabant zouden moeten gelden, zoals nu het geval is, maar ook daarbuiten. Een algemeen verbod op grootschalige evenementen bijvoorbeeld, ook voetbalwedstrijden. In het hele land zouden burgers hun sociale contacten het best kunnen beperken: ,,Je moet je echt afvragen: moet ik nog uitgaan, moet ik nog naar het theater?”, aldus Voss.

Overeenkomst met Italië

Woensdag werd bekend dat het aantal besmettingen in ons land met 121 is toegenomen, waardoor het totaal uitkomt op 503. Meerdere mensen zijn inmiddels overleden. Officieel staat dat aantal op vijf personen, maar woensdagavond meldde De Limburger dat een zesde persoon overleden zou zijn. Het gaat om een medebewoner van de hoogbejaarde man uit Sittard die afgelopen week als gevolg van coronabesmetting overleed. Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de uitbraak van het virus gisteren uit tot pandemie, een epidemie op wereldwijde schaal.