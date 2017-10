Kroegbaas die bed met barmeisje (15) deelde hoort cel eisen

Pitchen tot je erbij neervalt, en hopen op die ene Amerikaanse investeerder

16:15 Vijftien jonge bedrijven uit de regio Arnhem-Nijmegen presenteren zichzelf deze dagen voor een panel van Amerikaanse adviseurs. Die beoordelen de pitches, geven advies, en - als ze potentie zien - brengen de ondernemers in contact met investeerders in de VS. ,,Het is als het tv-programma Dragons' Den, maar dan zonder de draken.’’