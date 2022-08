Kun je nu naar de andere kant van de Rijn lopen? ‘Niet doen, gevaarlijk’

met video ‘Verdronken Duitser (44) probeerde kind te redden uit Waal bij Dodewaard’

DODEWAARD - De man uit Duitsland (44) die vrijdag verdronk in de Waal bij Dodewaard, heeft vlak voor zijn dood een kind uit het water gered. De Duitser was niet het enige slachtoffer afgelopen weekend: een Poolse man verdronk zondag in recreatieplas Schaartven in Overloon.

14 augustus