'Laat de open haard uit tijdens Zevenheuvelennacht'

Weer meer buitenlandse studenten in steden van Gelderland

13:18 ARNHEM - Het aantal buitenlandse studenten in Gelderland is in het studiejaar 2016/2017 voor het eerst in jaren weer gestegen. Dat komt vooral doordat in Arnhem, Nijmegen, Ede, en Rheden voor het eerst in vijf jaar weer groei te zien is. Wageningen daarentegen laat al tien jaar onafgebroken een stijgende lijn zien.