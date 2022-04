Laatste puntjes op de ‘i’ voor hospice

De weg naar het hospice Huis Wilma, waar terminaal zieke mensen hun laatste levensfase kunnen doorbrengen, was voor ondernemer Thissen een weg vol hindernissen. Eigenlijk had hij de deuren van het hospice aan de Cuijksesteeg in Mook al een paar jaar geleden willen openen, maar er kwam van alles tussen. Van archeologisch onderzoek op het terrein tot onenigheid met de gemeente over een schapenhouderij in de buurt en de coronacrisis. Maar nu is het dan toch zo ver, tot opluchting van de initiatiefnemer.

Huis Wilma is een ruim en licht gebouw geworden, met tien zorgappartementen waar ook familie kan blijven slapen. Het is gebouwd achter een witte villa. De bouw kon Thissen door zijn eigen (bouw)bedrijven laten uitvoeren. Voor een professionele invulling van het hospice is inmiddels medisch personeel aangetrokken. Zo zijn er verpleegkundigen aangenomen en komt de dagelijkse leiding in handen van een zorgmanager, die overstapt vanuit het Radboudumc in Nijmegen. Daarnaast is samenwerking gezocht met de afdeling ‘pijn en palliatieve zorg’ van het Radboudumc en het Medisch Centrum Mook. ,,Beide zijn nauw bij het hospice betrokken,” zegt Thissen. Verder staat een team zorgvrijwilligers klaar.

Thissen wilde het hospice realiseren als eerbetoon aan zijn vrouw Wilma, die in 2014 aan ALS overleed. Zij kon thuis worden verzorgd, maar ze hoorden van de verpleegkundige die ook in een hospice werkte verhalen die hun raakten. Samen besloten ze daarom dat ze een hospice wilden bouwen voor terminaal zieken. ,,Veel mensen zijn aangewezen op terminale zorg in instellingen zoals een hospice,” zegt Thissen. ,,Dan is het belangrijk dat er geen wachtlijsten zijn. Als je nog maar zo kort te leven hebt, heb je geen tijd om te wachten. En hier in de kop van Noord-Limburg was er nog geen.”

Over hoeveel geld het project heeft gekost, wil Thissen niets kwijt. Hij heeft het grotendeels zelf bekostigd. Ook heeft de ondernemer veel onbezoldigde hulp gehad, zoals adviezen van het Radboudumc en een schenking van ziekenhuisbedden. In de toekomst moet het onderkomen zelfvoorzienend worden. Verblijf in het hospice wordt betaald via de Zorgverzekeringswet en een eigen bijdrage. Voor wat extra middelen is de Stichting Vrienden van Huis Wilma opgericht.

Zaterdag 9 april is er van 10.00 tot 15.00 een open dag bij Huis Wilma aan de Cuijksesteeg 2. Volgende week gaat het hospice officieel open.