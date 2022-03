Lale Gül, Bert Wagendorp en Philip Huff: Boekenweek in Nijmegen met bekende namen

Het Buitencen­trum in Overasselt wordt noodopvang voor 170 Oekraïense vluchtelin­gen, ook Malden in beeld

MALDEN - In Het Buitencentrum in de gemeente Heumen worden mogelijk al komende maandag 170 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Ook in het dorp Malden is er een locatie in beeld waar oorlogsvluchtelingen minstens enkele maanden kunnen wonen.

24 maart