Lamberts Sherman rijdt en richt zijn loop nu op het verkeer op de Parksesteeg

Crisisop­vang voor Oekraïners in Massinkhal stopt, nieuw pand voor 300 vluchtelin­gen beschik­baar

NIJMEGEN - De crisisnoodopvang voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen in de Jan Massinkhal gaat stoppen. De grote sporthal aan de Nieuwe Dukenburgseweg is uiterlijk vanaf 1 juni niet meer in gebruik door vluchtelingen, zo heeft de gemeente Nijmegen maandag bekendgemaakt.

2 mei