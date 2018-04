Leden motorbende overvallen man (22) in huis in Mook en binden hem vast

Zonnepark Malden mogelijk deels van coöperatie

9:33 MALDEN - Het zonnepark dat aan de rand van Malden is gepland, komt mogelijk deels in handen van een energiecoöperatie. Dat zegt Theo Hopman van kaas- en zuivelboerderij Diervoort, eigenaar van de 17 hectare grond in de Teerse Sluispolder, waar de zonnepanelen worden geplaatst.