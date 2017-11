Leerkrachten Conexus-scholen niet doorbetaald op tweede stakingsdag

Kosten

,,De vorige keer sympathiseerden we met de lerarenstaking en dat doen we nog steeds’’, aldus Janssen. ,,We gunnen leerkrachten meer salaris, maar ze hebben er al geld bij gehad en we kijken als bestuur ook naar de bekostiging van het onderwijs.’’



Die bekostiging (geld voor het materieel) heeft de overheid volgens de Conexus-bestuurder nog lang niet op orde en ook daar moeten vele miljoenen bij. ,,Want wat we hoe dan ook niet willen, zijn grotere groepen in het basisonderwijs. Dit is het overstijgende belang waar we als schoolbestuur mee te maken hebben.’’