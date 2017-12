Leerkrachten teleurgesteld over niet doorbetalen loon

Conexus stelt dat het ieders goed recht is om voor een beter salaris te gaan, maar de regel is dat wie staakt, geen loon krijgt. Staken vraagt een loonoffer. Conexus wil zich dit keer aan die regel houden. ‘Niet iedere collega wil staken en de maatschappelijke verdeeldheid over de staking en het doorbetalen van salarissen zwelt aan.’ Ook leidt het doorbetalen tot rechtsongelijkheid tussen stakers en degenen die wel willen werken.



,,Het gaat ons niet om het geld”, zegt Janssen. Het geld dat met het inhouden van de lonen in kas blijft, zo’n 150.000 euro, gaat de scholen in. ,,We lijden dit jaar verlies. We starten onze 32ste school, in Lent, en we hebben scholen die heel erg groeien. De bekostiging daarvan komt pas in het volgende schooljaar en wat we daarvan nu voorfinancieren, krijgen we niet terug. Het geld van de lonen wordt in het onderwijs gestopt.”