Lent vreest toename verkeer voor watervilla’s na ‘onbegrijpelijk besluit’ van de gemeente

Wijk met 30 drijvende huizen in de Lentse Plas stap dichterbij

15 mei LENT - Op de Lentse Plas wonen in een luxe huis op het water? De kans dat er een een wijk met dertig luxueuze waterwoningen komt in de ontzandingsplas bij bioscoopcomplex Cinemec wordt steeds groter. De gemeente Nijmegen heeft met het bedrijf Balance d'Eau een overeenkomst gesloten, om te onderzoeken of die wijk haalbaar is en of er belangstelling voor is.