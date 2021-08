video Met dit strijdlied van Schele Daan gaat NEC de eredivisie in: ‘We zin terug as nooit tevòre’

9 augustus NIJMEGEN - De terugkeer van NEC in de eredivisie gaat niet onopgemerkt voorbij. Laat dat maar aan Schele Daan over. Met veel bombarie kondigt de fanatieke fan (‘uut de Krayenhofflaan’) de rentree van de Nijmeegse club op het hoogste voetbalpodium in Nederland muzikaal aan.