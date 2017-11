Lesuitval en grotere klassen door gebrek aan invalkrachten

Chantal Traa is een van de leerkrachten die een klas zonder leerkracht meldde. Ze is lerares op Montessorischool Dukenburg in Nijmegen en staat daar voor de kleuters en groep 5/6. ,,Voor de derde keer dit schooljaar is er geen invaller als een leerkracht griep heeft”, zegt ze. De kinderen worden daarom verdeeld over de andere groepen.



Laatst had ze drie kinderen uit groep 5/6 bij haar kleutergroep in, die al uit dertig kinderen bestaat. Ze kregen een eigen hoekje in de klas, maar Traa had niet veel tijd voor ze. De kinderen moesten daarom zelfstandig aan hun eigen opdrachten werken. ,,Als dat kon, betrok ik ze bij wat ik met de kleuters deed, maar ik kon ze niet apart lesgeven. Het is behelpen, een noodoplossing.”