Leuth wil huidig zebrapad over Steenheuvelsestraat houden

Oekraïners krijgen zwemles wegens gevaarlij­ke Waal: ‘Anders krijgen we weer verdrin­kings­on­ge­val­len’

NIJMEGEN – Een groep Nijmeegse Oekraïners krijgt deze maand wekelijks zwemles van de Nijmeegse Reddingsbrigade in het Goffertbad. Behalve leren zwemmen, wordt de groep bewust gemaakt van de gevaren van het Nederlandse buitenwater. Dat is hard nodig, want jaarlijks verdrinken er tientallen mensen in de Nederlandse wateren.

18 augustus