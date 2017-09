Leven is harde leerschool voor dansende skater Kay Leenders

interviewNIJMEGEN - Nijmegen kent hem als de vrolijke, dansende skater uit Hatert. Maar het leven was voor Kay Leenders een harde leerschool. En als hij eindelijk lekker in zijn vel zit, komt de diagnose die niemand wil. Kanker.

De muren van zijn ziekenhuiskamer zijn van onder tot boven behangen met kaartjes. Honderden. De meeste met een persoonlijke boodschap. Van mensen die hij niet kent, maar die hij deed glimlachen op een verder misschien grijze, doordeweekse dag. Door in zijn kleurrijke outfits door de straten van Nijmegen te dansen op zijn skates.

Leenders (bijna 46) wist zelf niet dat hij zo geliefd was in Nijmegen, vertelt hij met zachte stem in zijn ziekenhuisbed in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Hij is erg afgevallen, weegt nog maar 55 kilo. En heeft vaak pijn. Door de kanker, die zijn lijf sloopt. ,,Het scheelt per dag hoe ik me voel.’’

Troost

Vandaag is geen beste dag en dan zijn alle kaartjes hem tot troost. Het idee dat hij een BN'er is - een Bekende Nijmegenaar - daar moet Leenders aan wennen. Natuurlijk hebben mensen hem weleens verteld dat hij de wereld voor hem een beetje mooier maakt: ,,Ik was een keer aan het skaten op de Grootstalselaan, toen een automobilist stopte en zei: 'Ik moet even zeggen dat ik hartstikke blij word van jou. Ga zo door'.’’ Dat was maar af en toe. Niet zo massaal.

Geleerd van de besten

Skaten doet Leenders al zolang als hij weet. ,,Ik ben gek op sporten en heb er veel geprobeerd. In teamverband is niet zo mijn ding. In de jaren tachtig is skaten vanuit Amerika hier naartoe overgewaaid en ben ik dat gaan proberen. Ik heb erin les gehad van de besten: hoe je moet remmen, hoe je je gewicht moet verdelen. Sindsdien skate ik elke dag.’’

Quote Vanaf toen skate ik niet zomaar een paar uurtjes, maar van zes uur 's ochtends tot twaalf uur 's nachts Kay Leenders

,,Ik kan in het skaten alle frustraties kwijt van wat ik meemaak op een dag. Zodat het weer rustig wordt in mijn hoofd. Ik werkte bij Breed, de werkvoorziening, maar moest daar weg door mijn ziekte. Vanaf toen skate ik niet zomaar een paar uurtjes, maar van zes uur 's ochtends tot twaalf uur 's nachts. Dag in dag uit. Ik heb rolschaatsen, inlineskates met vier wieltjes, skeelers met grote wielen: hoe groter je wielen, hoe harder je gaat. Hoe kleiner je wielen, hoe wendbaarder je bent.’’

Happy hardcore

Volledig scherm Kay op zijn skates. © Theo Knoop ,,Als ik voor een stoplicht moet wachten, dans ik. Maar ook onderweg. Ik kan niet stilstaan.’’ De muziek waarnaar hij door zijn koptelefoon luistert, hangt af van zijn stemming. ,,Vaak reggea en Nederlandse hiphop, Ali B bijvoorbeeld. Maar als ik echt een beetje opgefokt ben, rijd ik meestal op happy hardcore.’’



Leenders is geboren in Thailand. Als peuter wordt hij geadopteerd door een echtpaar uit het Noord-Hollandse Oudkarspel. Het gaat mis in zijn tienerjaren. ,,Ik werd een beetje onhandelbaar en ben uit huis geplaatst.’’ Hij belandt in kindertehuizen, internaten. ,,Dat is overleven. Ik was verlegen, kon niet goed voor mezelf opkomen. Andere kinderen stampten letterlijk en figuurlijk over me heen.’’



Het betekende voor de jonge Kay een harde leerschool. Hij belandt in Amsterdam. ,,Daar heb ik een paar jaartjes gewoond, in de Pijp’’, zegt hij in onvervalst Amsterdams. ,,Maar ik raakte verstrikt in een verkeerde vriendenkring en dacht: 'Ik moet een nieuw leven opbouwen'.’’ Dat probeert hij in Arnhem. Maar het valt niet mee. ,,Ik ben dakloos geweest, zelfs een tijdje aan de drugs - blowen dan hè - maar ik heb mezelf herpakt. Ik wilde het leven op straat niet.’’

Hatert

Van Arnhem verhuist hij naar Malden en uiteindelijk landt hij in een flatje in Hatert, waar hij inmiddels zo'n vier jaar woont. Hij heeft het er naar zijn zin. Het is niet zo dat hij gaat skaten om maar niet thuis te zijn, vertelt hij. ,,Ik ben gewoon een buitenmens, geen binnenmens.’’ Hij is kok van zijn vak, maar had het bij Breed meer naar zijn zin: ,,Lekker werken in het groen in Malden: opruimen, schoffelen, snoeien, een praatje maken met mensen.’’

Skatevierdaagse