Leven na de hersenbloeding was 'een rouwproces' voor Jacqueline

Toch is haar leven in de nacht van 31 maart op 1 april 2011 in een klap veranderd. Samen met haar toenmalige man keek ze 's avonds op de bank een film. Tot ze plots enorme hoofdpijn kreeg en zich misselijk voelde. ,,Heel andere hoofdpijn dan die iedereen wel kent. Ik ging naar bed, maar het werd steeds erger. Opeens zag ik allerlei rare dingen die er niet waren: een zandloper en een vrachtwagen die ergens mee volliep bijvoorbeeld. Bij het opstaan merkte ik dat mijn hele linkerkant niets deed. Ik voelde dat het niet goed zat en liet de ambulance bellen.’’

Met spoed werd ze naar het Radboudumc vervoerd. Daar werd het al snel duidelijk: Derksen had een hersenbloeding en moest snel geopereerd worden. ,,De hele nacht werd ik wakker gehouden, terwijl ik vreselijk moe was. 'Laat me slapen', zei ik steeds. Maar het mocht niet, dan had ik in coma kunnen belanden.’’

Revalidatie

Quote De artsen waren verbaasd dat ik me nog wel goed kon uiten Jacqueline Derksen Vijf weken en twee operaties in het ziekenhuis later volgde een intensieve revalidatieperiode in de Sint Maartenskliniek. ,,Ik volgde er therapieën om motorisch weer beter te worden. De hersenbloeding was in de rechterkant van mijn hersenen ontstaan, waardoor bepaalde functies aan de linkerkant van mijn lichaam uitgevallen waren. Bij ergotherapie leerde ik bijvoorbeeld steeds beter om met links een glas op te pakken’’, zegt Derksen. ,,De artsen waren verbaasd dat ik me nog wel goed kon uiten. 'Wat ben jij druk', zeiden ze vaak.’’

De gevolgen van de hersenbloeding merkt Derksen nog elke dag. Ze heeft moeite met het bewegen van haar linkerarm en linkerbeen. Autorijden, werken en fietsen is niet meer mogelijk. Zelfs als ze loopt is het soms bij deuren opletten geblazen. ,,Als hier thuis bijvoorbeeld een deur openstaat zie ik dat wel, maar komt dat niet door in mijn hersenen. Het seintje dat mijn hersenen zouden moeten krijgen stopt al eerder ergens.’’

Geheugenverlies

Veel erger nog vindt ze het geheugenverlies dat ze heeft opgelopen. Ze schrijft daarom zoveel mogelijk op. ,,Laatst nog zei ik tegen mijn zoon dat we spaghetti zouden eten. Ik had boodschappen gedaan en het viel hem meteen op: ik was het gehakt vergeten.’’ Inspannen is vaak ook lastig. ,,Een gesprek gaat vaak veel te snel, of ik ben na vijf minuten vergeten waar het over ging. Ik laat dat dan liever gaan dan dat ik er wat van zeg.’’

Schaamte

In het dagelijks leven heeft Derksen door de gevolgen van haar hersenbloeding vaak het gevoel 'niet voor vol te worden aan gezien'. Graag komt ze daarom in contact met lotgenoten. Woensdag gaat dat gebeuren, tijdens het eerste NAH-café in de Thiemeloods. ,,Dat is heel fijn, want met lotgenoten is de drempel weg. Ik schaam me normaal best vaak en durf ook niet altijd te zeggen dat ik een hersenbloeding heb gehad.’’

Ondanks alles heeft Derksen haar leven op de rit. ,,Het is wel een rouwproces geweest. Het leven is heel anders, maar het gaat goed. Ik doe zoveel mogelijk zelf en krijg begeleiding. Samen met mijn zoon red ik me goed.’’