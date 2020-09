Lichte daling besmettingen Nijmegen, ook andere Gelderse steden stabiel

Vorig weekend telde Nijmegen 87 besmettingen, dit weekend bij elkaar opgeteld 72.

Afgelopen vrijdag telde de Waalstad nog een record van 63 nieuwe besmettingen, de dag ervoor waren dat er nog 56. Of in Nijmegen de daling nu zichtbaar is ingezet of dat er een andere oorzaak is, is nog onduidelijk. Het is onbekend hoeveel inwoners de afgelopen week zich hebben laten testen.

Toename in kleinere gemeenten

Ook de andere steden in gelderland blijven stabiel qua besmettingscijfers. In Arnhem kwamen er over het hele weekend 34 positief geteste inwoners bij. Ede telde er in totaal 25. In Tiel waren het er 12, in Doetinchem bij elkaar opgeteld 10. Studentenstad Wageningen, dat afgelopen week nog door de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch vanuit zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio vermanend werd toegesproken, telde in totaal 12 nieuwe positief geteste inwoners.

Wat wel opvalt: juist in kleinere gemeenten neemt het aantal besmettingen relatief toe. Zo kende Berg en Dal afgelopen weekend 16 nieuwe besmettingen. Toch is er volgens burgemeester Mark Slinkman geen sprake van een concrete brandhaard. Andere stijgers: de gemeente Lingewaard met 14 nieuwe besmettingen en de gemeente Bekelland met 17 nieuwe besmettingen. De oorzaak is in beide gemeenten onbekend. Soms komt een deel van de positieve tests later binnen bij de GGD vanwege vertraging in de teststraten.