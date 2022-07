Lichte paniek in Hatert, schoenmaker André stopt: ‘Lol is er af sinds mensen op sneakers lopen’

Interactieve kaart Check hier waar je veilig kunt zwemmen

De temperaturen stijgen en dat betekent dat meer mensen in natuurwater willen zwemmen. Maar het betekent ook dat blauwalg en e-colibacteriën sneller groeien en de zwempret kunnen bederven. Blauwalg kan zorgen voor huidirritatie en maag- en darmklachten en gevaarlijk zijn voor honden. Check daarom voor je gaat zwemmen of het water veilig is in de onderstaande kaart.

27 juli