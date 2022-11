Lidl Groesbeek mag vooralsnog niet uitbreiden richting dancing De Hoeve

Belangrijkste reden is het gegeven dat de gemeente Berg en Dal eerder besloot (in de Structuurvisie 2025) om alle winkels te concentreren in het centrum. Zo hebben de Aldi, Albert Heijn en Jan Linders zich vlak bij elkaar in het centrum gevestigd. Deze supers zijn belangrijke trekkers voor het winkelcentrum. Doel is om een sterk functionerend centrum te krijgen waar het publiek voor alle winkels terechtkan.