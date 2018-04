Liefdevol sleutelen aan een moordmachine

video Winkelcom­plex Molenpoort in Amerikaan­se handen

16 april NIJMEGEN - In een paar dagen tijd is winkelcentrum Molenpoort in Nijmegen van vastgoedinvesteerder Breevast verkocht. Nieuwe eigenaar is de Amerikaanse HighBrook Investors, zo werd maandag bekendgemaakt. Wat de plannen zijn van de nieuwe eigenaar, is nog niet bekend. In het Nijmeegse winkelcentrum zitten 55 winkels.