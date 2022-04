Lintje voor hoogleraar intensive care Radboudumc

Corona dribbelt langzaam weg, maar ic van Radboudumc ligt nu nog stampvol: ‘In 2022, misschien 2023, is het leven weer normaal’

De zorgen? Er is steeds steeds minder ic-personeel en het ziekteverzuim is enorm hoog. Het optimisme? ,,Volgend jaar, of het jaar erop, dribbelt corona weg naar een griepachtige ziekte en is het leven weer echt normaal.’’

