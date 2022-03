Lintjes voor afzwaaiende oudgedienden in de Heumense gemeenteraad

Minses roemde Van der Burgt met name voor zijn grote inzet voor de aanleg van het fietspad tussen zijn woonplaats en Alverna. Hij wordt ook geëerd voor andere dan zijn politieke activiteiten. Zo was hij lange tijd voorzitter van voetbalvereniging Overasseltse Boys. Onder zijn ‘bewind’ werd er een tribune gebouwd, kwamen er zonnepanelen en werden met een geringe subsidie de velden gerenoveerd. Van der Burgt is ook bij veel evenementen in Overasselt betrokken.

Dorpspomp

Theo Noy was aanvankelijk raadslid voor Samen Verder, dat opging in DGH. moet. Hij is de initiatiefnemer van de ‘digitale wegenlegger’, het geluidsscherm langs de J.J. Ludenlaan en het project ‘Zonnepanelen voor iedereen’. Eind jaren tachtig was Noy betrokken bij de viering van het 800-jarig bestaan van het dorp Heumen. Hij als lid van het Sint Georgius Gilde verzamelaar van veel (archiefmateriaal) over zijn dorp en het gilde. Hij was één van de grote initiatoren achter het plaatsen van een dorpspomp. Bij de kerk in Heumen is hij nu betrokken voor het verwezenlijken van een Mariakapel.