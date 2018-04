'Listen' tijdens Go Short uitgeroepen tot beste Nederlandse korte film

In de Europese Competitie van het Nijmeegse filmfestival won Strange Says the Angel van Shalimar Preuss de award voor beste fictiefilm. Anthony, The Invisible One van Maya Kosa en Sergio de Costa won de prijs voor beste documentaire. De prijs voor beste korte kunstfilm is gewonnen door Orogenesis van Boris Labbé. Coyote van Lorenz Wunderle ging er als winnaar van de beste animatiefilm vandoor. Twee internationale jury’s en een jongerenjury bepaalden de winnaars.