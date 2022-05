‘Little Bicep’ Lex uit Tiel: 1,77 meter, 102 kilo en de Nederlands kampioen powerliften

Vierdaagse voor het eerst in jaren niet volgeboekt: 44.164 wandelaars schrijven zich in

De Nijmeegse Vierdaagse is voor het eerst in jaren niet helemaal volgeboekt. Vrijdag bij het sluiten van de na-inschrijving hadden zich 44.164 wandelaars ingeschreven. Van hen komt 15,5 procent uit het buitenland, aldus een woordvoerster van stichting De 4Daagse. Er was plaats voor maximaal 47.000 lopers.

