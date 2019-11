LIVE | Slachtoffer Nijmeegse ‘loverboy’: ‘Overal waar ik was, zocht hij me op’

,,Overal waar ik was, zocht hij me op”, zegt een van de jonge vrouwen die aangifte deed tegen de 24-jarige Gaviër M. uit Nijmegen.



,,Ook in de instelling was ik niet veilig”, aldus de vrouw die opgenomen was op een gesloten afdeling van de Heldringstichting in Zetten. Ze zegt dat de verdachte met vrienden op de afdeling kwam. ,,Ze hebben een verbod gekregen. Maar het hielp niet.”