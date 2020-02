Lof voor plan stationsplein Nijmegen maar ‘jammer van bussen’

video ‘Als ratten in de val bij brand’ in onveilige Nijmeegse flat: ‘Het balkon oplopen en heel hard schreeuwen’

7:20 NIJMEGEN - Bewoners van een Nijmeegse flat lopen onnodig gevaar als er brand uitbreekt. Twaalf flats in Nijmegen worden door de gemeente gezien als onveilig bij brand. Vermoedelijk dat het gebouw aan de Kronenburgersingel één van die twaalf is, want bewoners klagen over het gebrek aan een vluchtroute. ,,Het lukt ons nooit om op die brandtrap te komen.’’