Maaltijdbezorger die concurrent met mes in helm stak moet anderhalf jaar zitten

Update/Video Groesbeek­se vrouw (67) wil inparkeren maar rijdt achteruit winkel binnen: ‘Lijkt hier nu net een autoshow­room’

13 augustus GROESBEEK - Ze zocht een parkeerplaats. Wilde haar auto er achterwaarts inzetten. Maar reed iéts te ver door. Gevolg: een 67-jarige vrouw belandde vrijdagochtend met wagen en al binnen in een winkelpand aan de Kloosterstraat in Groesbeek. De geplande opening van een nieuw adviesbedrijf in het gebouw moet door het inparkeerfoutje worden uitgesteld.