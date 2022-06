Maarten is de man achter het programma van de schouwburg: ‘Er is maar één doelgroep moeilijk naar theater te krijgen’

Hij was eerst programmeur in theater de Maaspoort in Venlo, nu is hij artistiek manager van de Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging. Het is een overstap die Maarten van Erp bewust heeft gemaakt. ,,Ik wilde graag een keer de stap zetten richting een studentenstad, het liefst een progressieve stad, waar de organisatie én gemeente een goede cultuurvisie hebben. Daar kun je als programmeur net wat artistiek inhoudelijker programmeren.’’