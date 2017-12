Mag hij 6 jaar door? Het Grote Hubert Bruls Rapport

Bang aangelegd is Hubert Bruls niet. Het is een mannetjesputter die de confrontatie aandurft te gaan. NEC-supporters die de boel in het stadion verzieken, pakt hij aan. Streng was hij ook tegen de eigenaren van café Goffertzicht, heel lang de verzamelplek van NEC-supporters. Maar volgens Bruls ook een hotspot voor 'hooligans met zelfs criminele banden'. Dus zette hij Goffertzicht op slot. Eerst tijdelijk en daarna definitief. Dat zinde de harde kern van de NEC-aanhang niet. In de omgeving van zijn woning werd een varkenshoofd gedropt. Hij werd bedreigd. Maandenlang hingen er camera's bij zijn woning. Bruls boog niet en bleef zijn aanpak van de NEC-supporters verdedigen. Hij zit ook nog regelmatig op de tribune, al wordt hij uitgefloten door de NEC-aanhangt. Hij is er van overtuigd dat zijn aanpak ook gewerkt heeft. Rond wedstrijden van NEC is nu rustiger dan vroeger.