Makro heeft spijt van term 'biologisch' bij onkruidgif: 'Ten onrechte gebruikt'

Kapteijns is blij dat de term 'biologisch' eruit is. ,,Het is goed dat nu duidelijk is dat dit zeker niet biologisch is.'' Maar hij valt nog steeds over de gele balk die boven het middel staat. 'Onschadelijk voor milieu', staat erin. ,,Dat is het natuurlijk wel. Als je kijkt wat er mee gebeurt. Planten gaan eraan dood en het is sowieso schadelijk voor bijen en hommels. Die raken bedwelmd door de vloeistof.’’



Biologische bestrijdingsmiddelen bestaan wel, benadrukt de boswachter. ,,Kijk eens op internet. Daar vind je zat middelen, die je veel beter kunt gebruiken.’’