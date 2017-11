Malvertmoorden: 'Had ik mijn broertje dan maar moeten laten dood schieten?'

ARNHEM/NIJMEGEN - ,,Wat had ik moeten doen? Had ik mijn broertje maar moeten laten doodschieten?’’ Verdachte Gjordan D. kijkt de rechters dinsdagmiddag vragend aan.

Hij en zijn broer Björn staan terecht voor de moord op de broers Najim (34) en Othman Echargui (32) in mei 2016 in café Istanbul in het Nijmeegse winkelcentrum Malvert. Hun zaak wordt deze dinsdagmiddag niet inhoudelijk behandeld. Dat gebeurt in februari. Vandaag is een pro forma-zitting. Volgens het Openbaar Ministerie hebben beide broers geschoten. Opzettelijk. Daarom luidt de aanklacht: moord in vereniging.

Minstens 24 kogels werden maandagmiddag 9 mei 2016 afgevuurd in café Istanbul. Het vuurwapengevecht beëindigt de levens van Najim en Othman.

Ripdeal

Nijmegenaar Gjordan D. (43) stelt dat hij de broers Echargui heeft doodgeschoten. Zijn jongere broer heeft hem die maandag met klem verzocht mee te gaan naar het café. Björn D. heeft hoog oplopende ruzie met de Echargui's. Zijn vrouw wordt thuis met een vuurwapen bedreigd. De ruzie zou draaien om een ripdeal in de hennepwereld.

,,Björn werd niet gevraagd, maar gesommeerd om te komen’’, aldus Gjordan. Het was een valstrik, stellen de D's. Op de camerabeelden moet te zien zijn hoe Najim Echargui buiten zinnen van woede is. ,,In de ogen van de twee broers zag ik maar één ding: Björn moest dood. Ik zat te luisteren en zei niets. De twee broers riepen opeens: 'Nu, nu, nu.' Toen trok ik ook mijn wapen.’’

Noodweer

Gjordan D. beroept zich op noodweer. Om zijn leven en dat van Björn te redden moest hij wel schieten, zegt hij. ,,Het was een hele slechte B-film’’, zegt zijn 37-jarige broer. ,,Het is vreselijk wat er is gebeurd. Godzijdank was mijn broer sneller, toen Najim zijn wapen trok.’’

Björn D. claimt dat hij niet heeft geschoten, maar slechts toeschouwer was. Hij wist niet dat zijn broer een wapen bij zich droeg. Zijn gezin is aan de bedreigingen en de schietpartijen ten onder gegaan. Hij wil daarom naar huis. Volgens zijn raadsvrouw Inez Weski heeft justitie geen enkel bewijs om hem nog langer in voorarrest te houden. Het blijkt zeker niet uit de camerabeelden van het café. De andere mannen in het café hebben het ook niet gezien. Alleen de kroegbaas heeft gezegd dat ook Björn heeft geschoten. De kroegbaas zei dat toen hij in een steegje werd klemgezet door naar wat hij dacht criminele vrienden van de omgekomen broers. In werkelijkheid waren het undercoveragenten.

Ernstige bezwaren