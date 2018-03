Malvertmoorden: kraamde doodsbange kroegbaas Ismaïl D. maar wat uit?

Verbazing in de Wolfskuil over verschillen in woningwaarde

11:33 NIJMEGEN - Bewoners in de Nijmeegse wijk Wolfskuil zijn verbaasd over de grote verschillen in de waardestijging van hun woningen. Terwijl het in de praktijk om dezelfde type huizen gaat. Het verschil zit alleen in 'wie de eigenaar is'. Door de hogere prijs betalen de eigenaren ook fors meer ozb-belasting (onroerendezaakbelasting) aan Nijmegen.