Man (44) uit Nijmegen krijgt werkstraf na verleiden jongen via populaire game Minecraft

Video/Foto's voor en na Stel je voor: in 20 seconden werd het centrum van Nijmegen verwoest

11:18 NIJMEGEN - Het is moeilijk te bevatten. Waar op het ene moment nog mensen lopen te winkelen, op de fiets richting hun werk gaan of hun boterhammetjes eten in de middagpauze op school, is het centrum van Nijmegen het volgende moment één grote ravage. In een luttele 20 seconden wierpen Amerikaanse bommenwerpers hun vernietigende lading boven de binnenstad, vandaag precies 75 jaar geleden.