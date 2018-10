Man bewusteloos aangetroffen bij woningbrand Ooij

Huizenko­per in Nijmegen komt steeds vaker uit Amsterdam

27 oktober NIJMEGEN - Nijmegen is in trek bij Amsterdammers. Eén op de vijftig kopers van een huis in Nijmegen komt inmiddels uit de hoofdstad. Het gaat om huishoudens die hierheen verhuizen, niet om particuliere beleggers. De trend is twee jaar geleden ingezet. In 2015 verhuisden Amsterdammers nog nauwelijks naar de Waalstad.