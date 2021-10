Man meerdere malen gestoken in zijn rug in Nijmegen: na het incident vlucht hij met vrienden

foto's Kunstwer­ken van licht en geluid met een ecologi­sche boodschap te zien op Schemer­licht­fes­ti­val in Nijmegen

27 oktober NIJMEGEN - Twaalf kunstenaars, zes wetenschappers en vijf componisten werkten nauw samen voor het Schemerlichtfestival. Het resultaat is twaalf licht- en geluidskunstwerken in de Hortus Nijmegen. Hoe verschillend ze ook zijn, ze gaan over mens en water en de achterliggende klimaatvraagstukken.