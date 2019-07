NIJMEGEN - De bewoner van een flatcomplex aan de Floraweg in Nijmegen-West die in de nacht van maandag op dinsdag gewond raakte bij een brand in zijn huis , ligt nog in het ziekenhuis. Hoe zijn situatie is, kon een woordvoerster van woningcorporatie Portaal niet zeggen. De brandweer wist de man te redden van zijn balkon op de vierde verdieping.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. De brandweer doet onderzoek; het appartement is afgesloten. Aan voorkant en achterkant van de flat is het zwart geblakerd, er hangt nog een brandlucht.

‘Niet zo gauw in paniek’

De woningbrand ontstond maandagnacht rond kwart voor twee. Bewoners in de flats ernaast en eronder moesten hun huis uit. ,,Maar we waren heel kalm. En ik raak niet zo gauw in paniek,” vertelt een 87-jarige bewoonster.

Ze woont op de eerste verdieping. Achteraf realiseert ze zich: stel dat de lift was uitgevallen, hoe had ze dan beneden moeten komen? ,,Ik kom die brandtrap niet af, bovendien is het nog een eind lopen. En m'n rollator moet mee, ik kan niet zonder.” Een andere bewoonster vertelt dat ze vanaf de galerij oranje vlammen uit de flat boven haar zag.

Warme nacht

De bewoners stonden gauw twee uur buiten, voor de deur van de centrale hal, zo'n dertig mensen. Niet erg, zegt de bewoonster. ,,Het was een warme nacht. En zo leer je je buren nog ’ns kennen,” reageert de Nijmeegse lachend. Rond half vier konden ze weer hun huis in.