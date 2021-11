Man opgepakt in e-bikeconflict: politie verdenkt 31-jarige van brandstichtingen in Cuijk en Nijmegen

Twee personen op scooter gezocht voor beschieten huis in e-bikecon­flict, directie geschokt na aanslagen: ‘Te bizar voor woorden’

CUIJK - De directie van het e-bikebedrijf Ebike4Delivery is zwaar geschokt na de aanslagen die afgelopen dagen zijn gepleegd in het mysterieuze e-bikeconflict, dat zich afspeelt in Nijmegen en Cuijk. ,,We zijn enorm geschrokken en kunnen werkelijk niet bedenken wie of wat hierachter zou zitten”, laat Arno Cup, een van de directeuren weten in een reactie.

