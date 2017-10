Man overleden na val bij Nijmeegse woning, misdrijf niet uitgesloten

updateNIJMEGEN - De politie onderzoekt of er opzet in het spel was bij de val bij een huis in Nijmegen die een man vanochtend het leven kostte. Dat meldt de politie Gelderland kort voor 13.00 uur via Twitter. In het woonhuis aan de Groesbeekseweg waren waarschijnlijk meerdere aannemers bezig met renovatiewerk.