Man probeert tas van Nijmeegse weg te grissen: vrouw breekt pols

Dat gebeurde rond 18.00 uur op de Nieuwe Dukenburgseweg ter hoogte van het Heinz-gebouw. De Nijmeegse had haar tas vastgemaakt aan het kinderzitje achterop de fiets, waardoor de dief er niet in slaagde deze weg te nemen.



De verdachte reed op de kruising van de Muntweg en de Groenestraat al naast de vrouw. Later op de Nieuwe Dukenburgseweg sloeg hij toe.



De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval. De verdachte reed op een bromfiets, had een getinte huidskleur en zag er onverzorgd uit, aldus de politie. Hij droeg geen helm, had kortgeknipt haar en had een slank postuur.



Ook is de politie op zoek naar een vrouw die de Nijmeegse na haar val heeft geholpen. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844.